Белорусская греко-католическая церковь в Лондоне претендует на титул "Здание года"

24 Января 2018 08:12

Деревянное сакральное строение - среди почти четырех тысяч номинантов со всего мира. Конкурс проводит авторитетный архитектурный ресурс. Голосование начнется 1 февраля и продлится неделю. Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа построена год назад как мемориал жертвам чернобыльской катастрофы. Святыня находится рядом с Белорусской библиотекой и музеем имени Скорины. К слову, здание белорусской церкви в британской столице уже победило в конкурсе "Новая архитектура" и попало в топ-50 лучших зданий Лондона.