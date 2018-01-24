Культура
24 Января 2018 08:12
Белорусская греко-католическая церковь в Лондоне претендует на титул "Здание года"
Деревянное сакральное строение - среди почти четырех тысяч номинантов со всего мира. Конкурс проводит авторитетный архитектурный ресурс. Голосование начнется 1 февраля и продлится неделю. Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа построена год назад как мемориал жертвам чернобыльской катастрофы. Святыня находится рядом с Белорусской библиотекой и музеем имени Скорины. К слову, здание белорусской церкви в британской столице уже победило в конкурсе "Новая архитектура" и попало в топ-50 лучших зданий Лондона.
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