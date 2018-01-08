Академия музыки отмечена за популяризацию высокого музыкального искусства

9 Января 2018 08:02

Cегодня во Дворце Республики пройдет церемония вручения премий "За духовное возрождение" и спецпремий Президента. Это уже добрая традиция - в рождественские праздники награждать людей, которые своим трудом сделали нашу страну еще богаче - духовно и нравственно. Врачи, педагоги, религиозные деятели.

85-летний юбиляр Белорусская государственная академия музыки отмечена за деятельность, которая давно вышла за границы учебной. Консерватория - популяризатор высокого музыкального искусства, автор и организатор просветительских проектов и художественных форумов, за прошедший год провела 7 крупных фестивалей ("Талант страны", "Пасхальный", "Прикосновение"), 5 международных исполнительских конкурсов, научные конференции и совместные акции с коллегами из Латвии, Литвы, России, Казахстана и Китая.

Консерватория не желает выглядеть консервативно. Вуз понимает, что в условиях современного сверхдемократичного мира, который предлагает слушателю широчайший выбор, академическому искусству непросто остаться популярным. Поэтому законы, заложенные почти столетие назад старожилами-классиками, здесь в почете, но к ним добавляются новинки. Образовательные будни становятся ярче, когда академия дает студентам возможность стать ближе к публике и поработать в проектах популярного направления. К привычным сессиям с программными экзаменами молодежи предлагается попробовать себя во внепрограммных творческих конкурсах. Здесь за последний год в рекордсменах хоровики: провели фестиваль "Вива, хор!", конкурс аранжировщиков песен мирового кинематографа и форум, посвященный юбиляру Ровде.

Для пяти факультетов и двадцати кафедр в консерватории действуют своя оперная студия, лаборатория звукозаписи, кабинет традиционных музыкальных культур. Сами фиксируют себя в видеоформате. Из новейшего - академия открыла для себя издательскую деятельность. То есть обеспечивает себя ценнейшими экземплярами нот. К 85-летию учреждение само себя поздравило энциклопедическим томом "История в лицах" - там 800 персоналий преподавателей и самых выдающихся выпускников.

Сегодня консерватория работает над разработкой специального проекта по музыкальному менеджменту. Всемирно известный, вуз предпочитает как можно более эффективно продвигать себя в мире.