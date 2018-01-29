Белорусская часовня в Лондоне претендует на статус "Здание года"

29 Января 2018 21:22

Сакральное строение выдвинуто на конкурс авторитетного портала ArchDaily.com. Всего номинировано 3 с половиной тысячи сооружений. Греко-католический храм святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа возводился как мемориал жертвам чернобыльской катастрофы. Святыня уже стала местом встреч для нашей диаспоры, находится рядом с Белорусской библиотекой и музеем имени Скорины. К слову, архитектурному решению церкви уже давали высокую оценку. Культовое сооружение победило в номинации "Народный выбор" в конкурсе "Новая лондонская архитектура", также попало в топ-50 лучших зданий столицы Соединенного Королевства. Спроектировал храм архитектор китайского происхождения Цзыуай Со. Чтобы проникнуться особенностями нашего зодчества, он путешествовал по Беларуси и изучал историю нашей страны.

Каждый из нас может поспособствовать победе в конкурсе белорусской часовни в Лондоне. До 31 января на сайте ArchDaily.com интернет-аудитория определяет топ-5 лучших новостроек мира. Они попадут в финал. Итоговое голосование начнется 1 января.