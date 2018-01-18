Белорусская академия музыки сегодня принимала сирийских гостей

18 Января 2018 15:11

170 детей из Арабской Республики прибыли в нашу страну по приглашению Главы государства. До 29 января ребята будут проходить оздоровление в детском центре "Зубренок", а сегодня их ждала увлекательная экскурсия по музыкальному учебному заведению, выставка, концерт и, конечно, подарки у новогодней елки. Почти половина делегации - юные музыканты, одаренная молодежь Сирии.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки: "Мы сегодня организовали не просто знакомство со студентами и вузом, мы по сути протягиваем сегодня настоящий музыкальный мост между двумя странами и между двумя культурами, и я очень надеюсь, между двумя образовательными системами".

Уже 23 января на площадке лагеря "Зубренок" студенты и педагоги консерватории дадут своим сирийским друзьям профессиональные мастер-классы. Не исключено, что в ближайшем будущем сирийские таланты будут поступать в белорусскую Академию музыки.