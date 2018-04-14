"Беларусьфильм" стал площадкой для нового звездного альянса

15 Апреля 2018 09:12

Павильоны национальной киностудии выбрали для съемок музыкального клипа Алена Ланская и Глеб Матвейчук. Российский исполнитель специально приехал в Минск на несколько дней. Он участник популярных телепроектов, постоянный гость "Славянского базара в Витебске", выпускник Республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки. Для мини-фильма белорусско-российского дуэта с романтическим сюжетом музыкальной основой стала песня композитора Евгения Олейника и автора слов Юлии Быковой "Если бы не ты". На съемки музыкального короткого метра понадобилось 12 часов работы в режиме нон-стоп. По идее режиссера, в клипе 4 сцены и 4 комнаты. У каждой свой цвет: белый, желтый и красный согласно эмоциям героев.

Павильоны "Беларусьфильма" успели облюбовать не только отечественные, но и зарубежные артисты. Здесь репетируют программы и сценические шоу любого уровня сложности. Видео Матвейчука и Ланской снято на одну профессиональную кинокамеру. Это облегченная версия, которая позволяет оператору перемещаться во время съемки, а также использовать электронный стадикам. Релиз клипа состоится в ближайшее время на музыкальных телеканалах двух стран.