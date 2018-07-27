"Беларусьфильм" приступил к съемкам исторической драмы о Янке Купале

Янка Купала - на широком экране. Сегодня "Беларусьфильм" приступил к съемкам исторической драмы о народном поэте Беларуси. Первые кадры киногруппа сделала в живописном месте - на натурной площадке национальной киностудии под Смолевичами. Режиссером фильма выступает представитель знаменитой кинодинастии Владимир Янковский. Рабочее название картины - "Пока будет небо". Она раскроет основные вехи жизненного и творческого пути поэта, будут проиллюстрированы факты, о которых не сказано в школьных учебниках. На роль главного героя утверждено сразу 5 актеров - они сыграют Купалу в разные годы. Съемки фильма пройдут не только в Беларуси, планируется выезд в Вильнюс, Санкт-Петербург и Москву.

Кинопроекту присвоен статус национального фильма. В планах - создание двух версий картины: телевизионной на 4 серии и прокатной. Премьера исторической драмы заявлена на следующую осень.