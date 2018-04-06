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Культура
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Беларусь выступит в первом полуфинале "Евровидения" под 8-м номером
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3 Апреля 2018 15:00

Беларусь выступит в первом полуфинале "Евровидения" под 8-м номером

Организаторы конкурса раскрыли очередную, важную для стран интригу конкурса. Напомним, в этом году в Лиссабон съедутся представители 43-х стран, включая и нашего конкурсанта Никиту Алексеева. Свою песню "Forever" он исполнит во вторник, 8 мая. Второй полуфинал запланирован на 10-е число, а финал пройдет 12 мая. Прямую трансляцию "Евровидения" будет вести Белтелерадиокомпания.  

  

Теги: Евровидение 2018

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