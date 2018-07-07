Беларусь выберет свой голос на детском "Евровидении" 31 августа

7 Июля 2018
Итоговый гала-концерт пройдет в режиме живого звука в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Триумфатор национального отбора на конкурс определится голосованием зрителей и судей. А в эти минуты в Белтелерадиокомпании начинается жеребьевка. По ее итогам будет определен порядок выхода юных артистов на сцену. Накануне состоялось прослушивание всех претендентов на участие в проекте, компетентное жюри определило 10 финалистов телешоу.
жюри конкурса.jpg

Среди них как сольные исполнители, так и коллективы. Сегодня конкурсантам предстоит знакомство с командой медиахолдинга, которая займется трансляцией итогового гала-концерта. 

Детское Евровидение 2018. Прослушивание

Напомним, детское "Евровидение-2018" принимает Беларусь. Трансляция будет вестись из "Минск-Арены" 25 ноября. Организатором конкурса выступает Белтелерадиокомпания - единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.

Теги:

#Детское "Евровидение-2018"

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =