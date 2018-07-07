Беларусь выберет свой голос на детском "Евровидении" 31 августа





Триумфатор национального отбора на конкурс определится голосованием зрителей и судей. А в эти минуты в Белтелерадиокомпании начинается жеребьевка. По ее итогам будет определен порядок выхода юных артистов на сцену. Накануне состоялось прослушивание всех претендентов на участие в проекте, компетентное жюри определило 10 финалистов телешоу.







Среди них как сольные исполнители, так и коллективы. Сегодня конкурсантам предстоит знакомство с командой медиахолдинга, которая займется трансляцией итогового гала-концерта.









Напомним, детское "Евровидение-2018" принимает Беларусь. Трансляция будет вестись из "Минск-Арены" 25 ноября. Организатором конкурса выступает Белтелерадиокомпания - единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.