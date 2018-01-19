"Беларусь 3" готовит премьеру -10 фильмов телевизионного цикла "Современное искусство Беларуси"

19 Января 2018 19:04

Телеканал "Беларусь 3" готовит премьеру. 10 творческих портретов художников - 10 фильмов нового телевизионного цикла "Современное искусство Беларуси". Авторы и создатели теленовелл - Олег Лукашевич и Александр Алексеев, известные по арт-проекту "Спадчына Беларусі", а также документальному циклу о художниках Парижской школы, рожденных в нашей стране. На этот раз новый ракурс нашли для наших современников - мастеров, которые сегодня формируют отечественный фонд живописи. Некоторые из героев - лауреаты спецпремии Президента. Экранизацией творческий тандем занялся год назад. За это время идея прошла полный цикл - от съемок до монтажа. Кроме того, каждая серия имеет индивидуальное графическое оформление.

Олег Лукашевич, автор сценария и режиссер проекта "Современное искусство Беларуси":

"Основа фильма - это большое интервью с героем, это его мысли. В фильме нет закадрового текста. И плюс самое основное - правильно показать работы художника. Потому что, к сожалению, не всегда правильно их показывают. А что такое правильно - это не фрагментарно показать работу, это так, чтобы зритель полноценно смог увидеть эту работу".

Александр Алексеев, автор графического оформления проекта "Современное искусство Беларуси", второй режиссер:

"Мы в этом фильме хотели не нарушить личное пространство каждого художника. В фильме специально так сделано все графическое оформление или цветокорреция, которая бы просто подчеркивала, наиболее естественно передала живопись каждого художника".

Итак, премьера телевизионного цикла состоится на телеканале "Беларусь 3" 24 января. Первая серия проекта посвящена художнику Валерию Шкарубо.