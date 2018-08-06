Банк данных волонтеров на детском "Евровидении" будет сформирован до 5 сентября

Прием заявок в волонтеры на детское "Евровидение" продлен до 25 августа. Желающих работать с иностранными делегациями ждет насыщенная программа: занятия по иностранному языку, тренинги. Встреча с теми, кто хочет присоединиться к главному музыкальному событию осени, сегодня прошла в белорусской столице. Руководители семинаров рассказали подробности подготовительной программы, состоялся и танцевальный флешмоб. Всего движение «Доброе сердце» планирует набрать около трехсот кандидатов, но главное слово - за Белтелерадиокомпанией. Команда холдинга утвердит только 100 заявок.

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ: "Человек должен быть в возрасте от 18 до 31 года, представлять наше общественное объединение, должен быть коммуникабельным, активным, знание беглое английского языка, знание второго языка приветствуется, учение общаться с детками, потому что это детский конкурс".

Светлана Людчик, кандидат в волонтеры на детский конкурс песни "Евровидение-2018": "Мне кажется, самое важное в работе волонтеров - это быть готовым работать везде. Это, в первую очередь, общение, опыт, новые знакомства, университеты вместе работают, люди чуть старше, люди чуть младше".

Илья Пукин, кандидат в волонтеры на детский конкурс песни "Евровидение-2018": "Это как минимум интересно, везде побывать, везде поездить, пообщаться с иностранцами, участвовать в таких мероприятиях".

Банк данных волонтеров будет полностью сформирован до 5 сентября. Чтобы попасть в их число, необходимо заполнить анкету на официальном сайте БРСМ.