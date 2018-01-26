Десятый бал православной молодежи. Языком танца о высоких истинах

29 Января 2018 07:06

Языком танца в Минске накануне говорили о высоких истинах и духовности. На десятом балу православной молодежи собрались более семисот человек. Семичасовой праздник прошел по всем правилам дресс-кода.

Древний кодекс поведения на балу обязывает каждого участника танцевать. В нынешней юбилейной, десятой программе, около 50-ти хореографических номеров: от венского вальса до аргентинского танго, народные танцы (цыганский, испанский, шотландский), современные - диско, буги-вуги и хастл. Конечно, накануне мероприятия гостям пришлось немало поработать, ведь и сами па непростые, и танцуют их в паре.

Четыре последних месяца они спешили в этот мраморный зал и по примеру профессиональных постановщиков учились двигаться в такт. Бал перерос статус молодежного, он собирает в пары участников от двух до 72-х лет. Многие из танцевальных дуэтов со временем перерастают в семейные. Вот Улу Чен из Китая познакомился на балу с белоруской Еленой, со временем решили пожениться, уже воспитывают годовалую Машеньку, а сам парень с Улу перекрестился во Владимира.

В этом году организаторы бала пошли дальше и предложили молодым знакомиться через собственно созданную социальную сеть. Войти в нее можно с любого аккаунта с любой точки не только Беларуси, но и зарубежья. Интернет-сервис организовал даже прямую трансляцию танцевального мероприятия. Это и другие обстоятельства только подчеркивают: православные - часть современного общества, которая со знаниями и с удовольствием использует новейшие технологии.

Начали с молитвы, продолжили квикстепом. Как различные денс-направления, бал объединил самых разных участников. В программе - танец для людей с ограниченными возможностями. Военный марш. Впрочем, учащиеся Военной академии и суворовцы - постоянные участники православного бала. Таким образом, недостатка в партнерах для дам, которые танцуют, здесь давно уже не наблюдается.