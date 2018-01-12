Новогодний бал в Большом! Старый Новый год встречают в Беларуси

13 Января 2018 09:06

Новогодний бал уже по традиции пройдет сегодня в Большом театре Беларуси. Гости смогут станцевать кадрили, вальсы, польки, хороводы. Художник-гример и мастер мехенди поможет каждому создать необычный образ. Итак, в 20:00 в фойе театре зазвучит живая музыка, будут работать развлекательные зоны. Гостей ждут розыгрыши, необычные сюрпризы и мини-представления. Изюминкой нынешнего Новогоднего бала станет "Арт-квест". Гала-концерт с оперными ариями и балетными па начнется в самый канун старого Нового года. После танцы и конкурсы - до самого утра.