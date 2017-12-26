Авторские куклы в Национальном центре современных искусств

26 Декабря 2017 15:24

Лучшие мастера Беларуси и стран СНГ представляют новогодние работы в разных художественных техниках. В этом году международная выставка представлена в новом формате. Кроме авторской куклы из Франции, России, Украины, стран Балтии и СНГ на выставке присутствует и живопись. Это работы художника Петра Фролова из Питера. Всего в экспозиции представлено более 150 работ. Все они выполнены в единственном экземпляре. Также можно увидеть персональные проекты белорусских художников - Анны Селивончик и Василия Пешкуна.

Увидеть выставку можно в Национальном центре современных искусств на проспекте Независимости до 27 января.