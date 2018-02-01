Культура
1 Февраля 2018 18:03
Арт-проект "Стол" белорусского художника - на международной выставке современного искусства в Венеции
Иногда собрать вместе и объединить людей может обычный стол. Или необычный. Как, например, у Романа Заслонова. Арт-проект "Стол" белорусского художника представил нашу страну на международной выставке современного искусства в Венеции. Фильм собрал самые лучшие оценки мировых экспертов. Затем месяц демонстрировался в Париже и только сегодня вернулся на родину, в Минск. Проект доработали - кроме основного видео добавили перформанс и историю создания.
В арт-проекте "Стол" кроме Романа Заслонова участвовали еще два автора - Сергей Талыбов и Виктор Лобкович, а также белорусские артисты.
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