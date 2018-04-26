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"Арт-Минск" объединит белорусские галереи и музеи
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26 Апреля 2018 18:07

"Арт-Минск" объединит белорусские галереи и музеи

Международный фестиваль искусства "Арт-Минск" объединит белорусские галереи и музеи. В нем примут участие лучшие творческие площадки Минска - Академия искусств, Национальная библиотека, музей Азгура и другие. Сердцем фестиваля станет проект во Дворце искусств - покажут лучшие работы белорусских художников со всей страны. Экспозицию создавал итальянский критик Стефано Антонелли.

Количество заявок на участие в фестивале большое - 800 анкет. Интересными обещают стать выставочные проекты из Эстонии, Литвы и России.

  

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