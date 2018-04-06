Андрис Лиепа приступил к репетиции балета "Петрушка" в Большом

3 Апреля 2018 21:30

Сегодня Большой театр Беларуси приступил к постановке балета "Петрушка" Игоря Стравинского.

В Минск для работы над спектаклем прибыл народный артист России Андрис Лиепа. Звезда мирового балета выступит в качестве режиссера-постановщика. Наша съемочная группа эксклюзивно запечатлела первую репетицию. Кстати, Андрис Лиепа сотрудничает с Большим театром Беларуси с начала своей карьеры. А буквально три года назад он поставил в Минске спектакль "Жар-Птица".

Андрис Лиепа будет работать в Минске до 17 апреля. Премьера балета состоится 6 июня.