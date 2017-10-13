15 Октября 2017 09:07

Живопись, керамика, графика персональная выставка от художника универсала открылась в столичной галереи Щемелева. Алевтина Моисенко празднует 70-летний юбилей авторским вернисажем. За свою творческую жизнь художница оформила более 60 телевизионных спектаклей и фильмов. Автор художественного оформления в постановках Русского драматического театра и Национального академического театра имени Янки Купалы.

Постановщик оформитель городских выставок, концертов и стадионов, Алевтина Моисенко творит и по сегодняшний день, ее авторская выставка "Созерцание" насчитывает более семи десятков работ.