Alekseev в Испании. Встреча с родителями и пре-пати в Мадриде

25 Апреля 2018 19:17

Сегодня стало известно, что белорусская делегация отправится на "Евровидение" уже в конце недели. График Alekseev расписан по минутам - примерки, репетиции, уроки английского и занятия по вокалу. Накануне певец вернулся из Мадрида, где принял участие в пре-пати "Евровидения". А еще в Испании состоялась долгожданная встреча. Кого так сильно хотел увидеть Alekseev? Обо всем расскажет Виктория Косенюк.

Alekseev называет Испанию своей второй родиной. Когда-то в детстве Никита проводил каждое лето в городе Мула.

Alekseev, представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2018": "Мула - это маленький городок, где я жил с семьей Фернандо и Пепа. Я ездил туда для того, чтобы учить язык".

Своих испанских родителей Alekseev не видел уже 16 лет. Родная мама Никиты запретила сыну ездить в Испанию, после того как Пепа и Фернандо заговорили об усыновлении. После этого общение прекратилось, пока испанские папа и мама сами не нашли Никиту в социальных сетях.

Alekseev, представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2018": "Они сказали, что всегда ждут меня, что всегда помнили меня, что никогда не забывали. И я пообещал им, что прилечу к ним совсем скоро".

После встречи с испанскими родителями Alekseev отправился на пре-пати в Мадрид. Специально к испанскому промотуру дизайнеры артиста приготовили несколько нарядов.

По улицам Мадрида Никита гулял в образе тореадора, а на красную дорожку вышел в стиле Джеймса Бонда.

Зарубежный промотур Alekseev завершит в Молдове. Сразу после выступления в Кишиневе артист улетит в Лиссабон. Первая его репетиция на сцене "Евровидения" пройдет в ближайшее воскресенье.