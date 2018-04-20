ALEKSEEV готовится к "Евровидению". Репортаж "Главного эфира" из Киева

22 Апреля 2018 21:31

А эта миссия, пожалуй, сродни дипломатической. Только вместо переговорных площадок сцена, а вместо дипломатического политеса - песня. Белорусский делегат на "Евровидении" ALEKSEEV готовится к выходу на международную музыкальную арену.

До главного песенного конкурса Европы остается меньше месяца. Музыкальный форум пройдет в Лиссабоне в комплексе с символичным названием "Парк наций". Показать свой талант многомиллионной телеаудитории приедут представители 43 государств.

Нашу страну на конкурсе представит украинский певец. Хотя, пожалуй, использовать эпитет "украинский" в отношении этого исполнителя было бы некорректно. Ведь он уже успел достичь значительных успехов на постсоветском пространстве. В той же России, например, и, конечно, в Беларуси.

Сейчас у Алексеева активная фаза подготовки к конкурсу. Ежедневные занятия по вокалу, концерты, перелеты и переезды в рамках промотура в борьбе за дополнительные голоса для Беларуси.

Несмотря на плотный график Никита нашел время для того, чтобы пообщаться с журналистами Агентства теленовостей. И так родилась идея следующего репортажа. По сути, портрета певца. Для подготовки материала вместе с нашей съемочной группой мы отправляемся в Киев (видео).