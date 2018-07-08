Александрия продолжает собирать друзей. Сегодня второй день масштабных гуляний на берегу Днепра

Праздник Купалье в самом разгаре. Полторы тысячи артистов из семи стран (в том числе России, Украины, Прибалтики, Германии и Польши) приехали в агрогородок, чтобы отдохнуть душой и стать свидетелями купальских чудеc. Город мастеров, торговые ряды, угощения национальной кухни, выставки. Организаторы постарались сделать все, чтобы гостям праздника было комфортно и интересно.

Чем еще удивляет Александрия? С фестивальной площадки Андрей Ястребов. Многонациональность - одна из отличительных особенностей фестиваля в Александрии. В этом году среди гостей Прибалтика, Украина, Россия, Польша и Германия, все регионы Беларуси.

Полторы тысячи артистов и почти тысяча метров торговых рядов. И что ни улица городка, то народные мастера. В этом году их больше 800. А главное - народная песня, которая льется в эти дни с каждой площадки.

Ткачество, гончарство, кузнечество. Сколько венков будет сплетено в Александрии - не сосчитать. Здесь и каша с костра, и народное приготовление чипсов из целой картофелины, рульки с капустой и, конечно, цеппелины от суровых литовских поваров.

Праздник в Александрии уже давно стал белорусским брендом и настоящей объединяющей силой, которая на Купалье мощнее во сто крат. Такое гармоничное переплетение национальных культур дорогого стоит.

Главным украшением первого дня фестиваля стал гала-концерт "Малая родина" с участием отечественных звезд, а также гостей из России и Украины. История человека, который вспоминает самые приятные и яркие моменты своей жизни, возвращаясь на родину снова и снова, как к истоку. Президент Беларуси уже по традиции приветствовал участников большого фестиваля.

Красочный фейерверк стал аккордом первого дня фестиваля. Но только для того, чтобы с самого утра город мастеров и концертные площадки вновь заиграли конкурсами. Например, на самого умелого "Властелина села". А еще демонстрация умений управлять арапником - охотничьим кнутом. И гуцульские мотивы с Карпат. Настоящий дебют на празднике в Александрии.

Сегодня на фестивале День Украины. Большая Сорочинская ярмарка - это почти полсотни мастеров, выступление конного театра и большой концерт звезд украинской эстрады вечером.

Александрия продолжает собирать друзей.