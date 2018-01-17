"Актуальное интервью" с Николаем Цискаридзе смотрите сегодня вечером

17 Января 2018 07:14

Больше не танцует, но по-прежнему собирает полные залы. Николай Цискаридзе - лучший в своей профессии.

Именно так народный артист России представился журналистам Агентства теленовостей. Как изменилась жизнь хореографа после скандального ухода из московского Большого. Ради кого звезда мировой сцены прилетела в Минск и даже без гонорара. Почему классика не может быть самоокупаемой. Смотрите сегодня в "Актуальном интервью" с Николаем Цискаридзе сразу после "Панорамы".