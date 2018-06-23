Актер Виктор Васильев отмечает юбилей

23 Июня 2018

Знаковая фигура белорусского кинематографа. Виктор Васильев отмечает юбилей. Обладатель ордена Франциска Скорины в профессии уже 40 лет. За это время фильмы с Васильевым становились участниками Каннского фестиваля и обладателями престижных кинопремий. Зрители знают его как полковника Дубровского из популярной теленовеллы "Мухтар", любят его работы в лентах "Враги", "Человек войны", "На безымянной высоте".

Кроме работы в театре и кино, актер уже 10 лет является председателем Белорусского союза кинематографистов.

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