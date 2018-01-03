95 заявок поступило для участия в национальном отборе на "Евровидение"

3 Января 2018 19:12

Уже 95 заявок поступило в адрес Белтелерадиокомпании для участия в национальном отборе на "Евровидение".

При этом представить нашу страну желают не только исполнители из Беларуси, но и России и Украины. Среди претендентов участники прошлых национальных отборов - Жанет, Гюнешь, Юзари, Алексеев и другие. Те, чьи заявки оформлены в соответствии с положением проекта, будут допущены к прослушиванию. Оно пройдет 11 января в 12 часов на Макаенка, 9. По его итогам жюри выберет не более 15-ти финалистов. Наблюдать за происходящим можно онлайн. Сайт медиахолдинга tvr.by традиционно будет вести прямую трансляцию прослушивания. Имя победителя определят по итогам телевизионного гала-концерта, который состоится не позднее 1 марта. Триумфатора определят жюри и зрители. Победитель национального отбора получит право представить Беларусь на "Евровидении-2018" в мае в Лиссабоне.