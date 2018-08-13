95-летие поэмы "Новая земля" отметили в усадьбе Альбуть

Накануне на малой родине белорусского поэта отмечали 95-летие поэмы Коласа "Новая земля". Начался праздник в усадьбе Альбуть с конкурсов и традиционных танцев. Сделать своими руками домашний оберег и узнать тонкости сбора пчелиных даров можно было на мастер-классах. Угощали гостей блинами и натуральным медом белорусских пчеловодов.

Зинаида Комаровская, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа: "Я хочу отметить, что нынешний год - год юбилейных дат двух знаменитых поэм Коласа: "Новая земля" и "Сымон-музыкант". "Новая земля" отмечает 95-летие. И мы решили накануне Медового Спаса провести именно на усадьбе Альбуть этот праздник, посвященный "Новой земле", в частности, наблюдению за пчелами, меду. Чтобы люди ощутили весь этот колорит, все настроение и обстановку того времени".

Татьяна Ринейская, гость праздника: "Мне очень здесь нравится. С учетом того, что когда ты приезжаешь из Минска, окунаешься во что-то старожитное. Природа, свежий воздух - это интересно и колоритно. Я посетила сам дом, где жил Якуб Колас, экспозицию, которая посвящена пчелам".

Также для гостей была организована экскурсия по мемориальной усадьбе Якуба Коласа. Гости смогли увидеть места, где прошло детство народного поэта и насладиться природой, которая вдохновляла его на создание гениальных произведений.