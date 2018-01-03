93 заявки поступили для участия в национальном отборе на "Евровидение"

3 Января 2018 15:12

93 заявки поступили уже на адрес Белтелерадиокомпании для участия в национальном отборе на "Евровидение". Представить нашу страну желают не только исполнители из Беларуси, но и России и Украины. Среди претендентов участники прошлых национальных отборов - Жанет, Гюнешь, Юзари, Никита Алексеев и другие.

Те, чьи заявки оформлены в соответствии с положением проекта, будут допущены к прослушиванию. Оно пройдет 11 января в 12 часов на Макаенка, 9. По его итогам жюри выберет не более 15 финалистов. Наблюдать за происходящим можно онлайн. Сайт медиахолдинга tvr.by традиционно будет вести прямую трансляцию прослушивания. Имя победителя определят по итогам телевизионного гала-концерта, который состоится не позднее 1 марта. Триумфатора определят жюри и зрители.

Победитель национального отбора получит право представить Беларусь на "Евровидении 2018" в мае в Лиссабоне.