Главная>>Культура>>93 заявки поступили для участия в национальном отборе на "Евровидение"
Культура
RSS
93 заявки поступили для участия в национальном отборе на "Евровидение"
Скачать Поделиться

3 Января 2018 15:12

93 заявки поступили для участия в национальном отборе на "Евровидение"

93 заявки поступили уже на адрес Белтелерадиокомпании для участия в национальном отборе на "Евровидение". Представить нашу страну желают не только исполнители из Беларуси, но и России и Украины. Среди претендентов участники прошлых национальных отборов - Жанет, Гюнешь, Юзари, Никита Алексеев и другие. 

Те, чьи заявки оформлены в соответствии с положением проекта, будут допущены к прослушиванию. Оно пройдет 11 января в 12 часов на Макаенка, 9. По его итогам жюри выберет не более 15 финалистов. Наблюдать за происходящим можно онлайн. Сайт медиахолдинга tvr.by традиционно будет вести прямую трансляцию прослушивания. Имя победителя определят по итогам телевизионного гала-концерта, который состоится не позднее 1 марта. Триумфатора определят жюри и зрители. 

Победитель национального отбора получит право представить Беларусь на "Евровидении 2018" в мае в Лиссабоне. 

  

Теги: Евровидение 2018

Другие новости

Виктору Громыко - 95 Віктару Грамыку - 95 People's Artist of Belarus Victor Gromyko celebrates his 95th anniversary 02.01.2018 12:06 / Культура Виктору Громыко - 95
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 29.12.2017 18:04 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =