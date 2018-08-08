8 августа ровно в 8 часов 8 минут и 8 секунд в свой юбилей Владимир Прокопцов открыл персональную выставку

Попасть в Национальный художественный музей за три часа до публичного открытия. В двойной юбилей заслуженного деятеля искусств Беларуси, генерального директора музея Владимира Прокопцова это стало возможным. И вновь в необычной традиции. Сегодня утром, 8 августа, ровно в 8 часов 8 минут и 8 секунд именинник открыл двери Национального художественного музея для гостей и представил выставку своих лучших работ. Поздравить известного художника собрались десятки деятелей политики, образования, культуры и искусства

В торжественной обстановке Владимир Иванович представил гостям натюрморт, написанный накануне праздника - подарок родному музею, и именной сборник картин "Мая Беларусь". Персональная выставка продлится ровно 8 дней. Уроженцу Гомельщины - 65 лет, 20 из которых он стоит во главе главного хранилища картин. При нем Национальный художественный музей признан ведущим культурным и научно-просветительским центром Беларуси.