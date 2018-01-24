Культура
24 Января 2018 08:10
65 лет сегодня исполняется всемирно известному дирижеру и альтисту Юрию Башмету
Юбилей стал для народного артиста России двойным. Маэстро также отмечает 50-летие своей карьеры. С торжественной датой Юрия Башмета поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что артист по праву входит в число самых ярких музыкальных деятелей искусства современности. В Беларуси Башмета ценят еще и как маэстро прославленного Международного фестиваля. Этот значимый культурный проект ежегодно собирает таланты в нашей стране со всего мира.
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