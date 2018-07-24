400 лет назад белорусы первыми в мире напечатали букварь

Сегодня самый древний в мире букварь празднует юбилей. 400 лет назад учебник под таким названием первыми в мире напечатали белорусы. Правда, этот факт доказали лишь недавно. Подробности - у Инны Пилевич.

Учебник в мраморе. Буквально 4 года назад этот памятник устанавливали в честь первого белорусского букваря. Считалось, что он был напечатан на территории Кутеинского Свято-Богоявленского мужского монастыря в 1631 году просветителем Спиридоном Соболем. Но буквально через два года оказалось, что на самом деле белорусский букварь значительно старше и был издан далеко не здесь.

Косвенные предположения о том, что кто-то опередил Спиридона Соболя, изредка встречались в научной литературе. Издание считалась мистическим. О нем слышали, но не видели.

В итоге первый в мире букварь был найден нашими исследователями в закрытой библиотеке британских юристов Мидл Темпл. Книга издана в 1618 году в типографии виленского Свято-Духова православного братства в городе Евье.

Это эпоха Великого Княжества Литовского, в состав которого в то время входили наши земли.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси: "Православный монастырь Святого Духа - это абсолютно точно белорусский культурный центр, который работал для нужд населения православного ВКЛ, которое на процентов 95 проживало на белорусских землях. Туда приезжали работать белорусские монахи. Поэтому даже сами литовцы не имеют претензий на этот счет".

Белорусы ввели в обиход слово "букварь". После издания учебника, его название вошло в десятки языков - от чувашского до боснийского. На страницах небольшой по формату книги - старославянский алфавит, затем слоги. А вот читать 4 столетия назад учились не как сегодня по сказкам, а по молитвенным текстам.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси: "Мы фактически имеем в одном и книгу для обучения, и книгу для воспитания. Маленький ребенок учился составлять буковки не по словам "мама", "папа", а по словам, которые имели большое духовное значение".

Всего в мире сохранилось два экземпляра букваря. Один в Лондоне, второй, неполный, в Копенгагене, в Королевской библиотеке. Пока на родине есть только цифровая копия. Сейчас идет работа над факсимиле, которое выйдет в печать уже осенью. Также Национальная библиотека Беларуси ведет переговоры, чтобы специально к юбилею привезти оригинал национальной ценности в Минск.