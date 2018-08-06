25-ый кинофестиваль "Лістапад" пройдет со 2 по 9 ноября в Минске

Долгожданное событие для всех киноманов. 25-ый Международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет со 2 по 9 ноября в Минске. Сейчас идет подготовка к кинофоруму - формируются конкурсные программы. Открыта аккредитация для журналистов. В конкурсах "Лістапада" ежегодно участвует около полутора сотен фильмов. А кроме этого - внеконкурсная программа, встречи с известными кинематографистами и мастер-классы. Ежегодно кинофестиваль собирает около 40 тысяч зрителей и более сотни гостей со всего мира.