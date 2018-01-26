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15 лет без песняра. 26 января 2003 года не стало Владимира Мулявина
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26 Января 2018 08:04

15 лет без песняра. 26 января 2003 года не стало Владимира Мулявина

Жизнь народного артиста оборвалась через восемь месяцев после страшной автокатастрофы и долгой реабилитации сначала в Минске, а потом в Москве.

Создатель легендарного ансамбля "Песняры" вошел в историю не только своей страны: бывшие советские республики и даже весь мир помнят Мулявина как выдающегося музыканта. Ноты, бьющие в самое сердце, стали национальным достоянием белорусов.

Память народного артиста увековечили сразу два монумента - на родине в Екатеринбурге и, конечно, в Минске. В городе, где много лет жил и работал Владимир Мулявин.

Сегодня на Восточное кладбище в белорусской столице придут близкие, коллеги и поклонники его творчества. А в воскресенье в "Главном эфире" смотрите сюжет памяти Владимира Мулявина. Как уходил народный артист и неужели еще один Мулявин живет среди нас?

  

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