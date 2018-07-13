15 конкурсантов прошли в финал XXVІI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018"

Участники XXVІI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни поборолись за выход в финал. На сцену концертного зала "Витебск" вышли представители 21-й страны. В этом году международное жюри престижного конкурса возглавляет народный артист России, Молдовы и Украины Александр Морозов. В финал прошли 15 конкурсантов. Сред них и белорус Евгений Курчич. Первый день финала уже завтра. В Летнем амфитеатре конкурсанты исполнят славянский хит.

Евгений Курчич, представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018": "Родные стены всегда помогают, поэтому я надеюсь, что зрителям понравилось. Конечно, эмоции только положительные. Волнение, конечно же, есть, но это волнение приятное".

Александр Морозов, председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018", народный артист России, Молдовы и Украины: "Артист или не артист. Это же чувствуется иногда. Когда песня сделана, а когда песня рвется из души. Вот это и зритель чувствует".

В эти минуты в Летнем амфитеатре зрители аплодируют сразу двум оркестрам. Море эмоций дарят Горан Брегович и Эмир Кустурица. В 10 вечера на главной сцене фестиваля пройдет концерт "Союзное государство приглашает". Аншлаг ожидается и на ночном шоу "Золотой хит".