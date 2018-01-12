13 Января 2018 21:25

Его творчество продолжают критиковать и копировать, полотна этого мастера кисти уходят с молотка самых престижных аукционов планеты за миллионы долларов. Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения художника Парижской школы Хаима Сутина. Выходец из Беларуси прочно закрепился в истории искусства как лучший колорист ХХ века. Фирменный стиль Хаима Сутина, который критики окрестили не иначе как драматический колоризм, обеспечил нашему соотечественнику мировое признание. Неизвестные факты биографии художника Парижской школы, а также интервью ближайшей племянницы Хаима Сутина - в репортаже Дарьи Тарасовой.

Картины этого портного из Смилович стали мечтой музеев всего мира. На малой родине мастер цветовой гармонии провел юность, здесь же сформировался и как художник. Первые уроки рисунка в качестве ретушера минского фотоателье Хаим Сутин получил в частной студии Янкеля Кругера. После уехал учиться в Виленскую художественную школу, в которую поступал дважды.

Вслед за мечтой Сутин отправился покорять Париж. Где оказался лишь одним из 40 000 художников, населявших город в начале ХХ столетия. Голодал, подрабатывал грузчиком на заводе "Рено". Так пытался выжить. Картины экспрессивного художника приметил американский миллионер доктор Барнс, который приобрел целую коллекцию полотен Сутина - в общей сложности 52 этюда. Об этом узнал весь Париж, а цены на картины подскочили.

Вокруг персоны Сутина всегда ходило множество слухов. Некоторые открыто называли художника сумасшедшим. А творческие эксперименты произошли под влиянием Рембрандта, который был кумиром Хаима Сутина.

На исторической родине Хаима Сутина в Смиловичах сегодня действует единственный в мире музей памяти художника. Но в экспозиции нет оригиналов. Картин представителя Парижской школы в нашей стране всего две. И обе они принадлежат корпоративной коллекции. Так, полотно Хаима Сутина "Ева", которое причисляют к золотому периоду творчества мастера, было приобретено на Нью-Йоркском аукционе за 13 миллионов долларов.

Один из залов смиловичского музея "Пространство Хаима Сутина", который состоит из репродукций, выполнен по мотивам парижского кафе "Ротонда" - одного из самых знаменитых мест французской столицы на улице Монпарнас.

Ближайшая родственница Хаима Сутина - его родная племянница Нина Феропонтова - живет в Минске. Все, что осталось от именитого дяди, - это воспоминания и копия письма, написанного ее матерью - младшей сестрой Сутина Этелью. Вопреки расхожим мнениям родители художника признавали его творчество в смиловичском доме, который принадлежал семье Сутина. Это все-таки были его работы, подтверждает племянница великого мастера.

Считалось, что родители Хаима Сутина погибли в Смиловичском гетто. Как выяснилось, отец выдающегося мастера кисти похоронен на старом еврейском кладбище на родине художника. Могилу Залмана Сутина под номером 95 обнаружили волонтеры. Рядом еще два памятника, идентифицировать надгробные надписи на которых пока не удалось. По предположению экспертов, они принадлежат матери Сутина и его младшей сестре Этели.