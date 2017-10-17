10 белорусских художников приняли участие в "Осеннем салоне" в Париже

17 Октября 2017 08:08

В "Осеннем салоне", который прошел в Париже, приняли участие 10 белорусских художников. Форум объединил порядка тысячи мастеров из 55 стран мира.

Участие белорусов состоялось во многом благодаря посольству нашей страны во Франции. На встрече посла Беларуси во Франции Павла Латушко с главой "Осеннего салона" Сильвией Коэчлин была дана высокая оценка уровню сотрудничества представителей белорусской и французской школ изобразительного искусства.