"100 домов в Пярну" к столетию Эстонии

На такую тематическую фотовыставку приглашает Национальный исторический. На работах эстонского мастера Андреса Адамсона обстоятельства жизни эстонских семей. В своем творчестве художник использует разные фильтры и специальную фотоаппаратуру. Кстати, эстонский художник не только фотограф. Но и дизайнер, иллюстратор, педагог и лауреат многочисленных премий.

В прошлом году за свой проект автор получил звание "Человек года города Пярну". Экспозиция в Историческом музее белорусской столицы продолжится до пятого августа.