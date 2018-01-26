Краіна
27 Января 2018 15:40
Жительница Могилева подобрала маленького аиста
Вот еще один случай заботливого отношения людей к животным. Это видео прислала нам жительница Могилева, которая подобрала маленького аиста. В прошлом году он выпал из гнезда. Вырастила его. Птица окрепла, свыклась с тем, что рядом все время люди. И очень хорошо чувствует себя. Дружит с домашними животными и любит танцевать под современную музыку. С наступлением весны птицу выпустят на свободу.
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