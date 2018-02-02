Главная>>Краіна>>Юбилейный год для регионов
Краіна
RSS
Юбилейный год для регионов
Скачать Поделиться

3 Февраля 2018 15:15

Юбилейный год для регионов

80-летие в нынешнем году отмечают Минская, Могилевская, Витебская и Гомельская области. На этой неделе в исторической части Могилева в здании бывшей городской управы вручали награды заслуженным работникам сферы образования, промышленности, сельского хозяйства. Они отмечены почетными грамотами и благодарностями за личный вклад в развитие экономики и социальной сферы региона.

На гала-концерт по случаю 80-летия Могилевской области приехали многочисленные делегации, в том числе из-за рубежа. 

  

Другие новости

Арт-прогулка по Витебску Арт-прагулка па Віцебску 03.02.2018 15:37 / Краіна Арт-прогулка по Витебску
Новый почтомат в Гродно Новы паштамат у Гродне 03.02.2018 15:19 / Краіна Новый почтомат в Гродно
Сезон сбора шишек Сезон збору шышак 27.01.2018 15:36 / Краіна Сезон сбора шишек
Культурный дайджест Культурны дайджэст 27.01.2018 15:32 / Краіна Культурный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =