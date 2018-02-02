Юбилейный год для регионов

3 Февраля 2018 15:15

80-летие в нынешнем году отмечают Минская, Могилевская, Витебская и Гомельская области. На этой неделе в исторической части Могилева в здании бывшей городской управы вручали награды заслуженным работникам сферы образования, промышленности, сельского хозяйства. Они отмечены почетными грамотами и благодарностями за личный вклад в развитие экономики и социальной сферы региона.

На гала-концерт по случаю 80-летия Могилевской области приехали многочисленные делегации, в том числе из-за рубежа.