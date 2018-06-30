Яркие краски вместо больничного настроения

В Гомеле волонтеры раскрашивают стены новых корпусов областной детской больницы. Это самый долгожданный строительный объект региона. Вместе с волонтерами в создании яркого облика нового медучреждения поучаствовала Анна Ковалева.

Бурное обсуждение ярких планов. Студенты Университета транспорта утверждают с медиками эскизы будущих картин. Рисовать их будут не на полотне, а прямо на стенах областной детской больницы. 2 года назад ее начали достраивать и реконструировать. Сейчас заключительный этап. Последние штрихи к портрету нового комплекса решили добавить студенты Гомеля - активисты БРСМ.

В общей сложности на одну композицию нужно несколько дней. Сначала наброски мелом. И только потом за краски. Всего коридоры и палаты учреждения украсят почти полсотни рисунков.

Эффективность цветотерапии давно доказана. Ученые отмечают, что с ее помощью можно улучшить не только психоэмоциональное состояние, но и физическое. Например, оранжевый способствует хорошей работе сердца.

Именно поэтому каждый рисунок, прежде чем попасть на стену, изучали медики. Лично утверждали цвета и оттенки. Ведь каждый из них имеет свое влияние. Главная цель – с помощью конкретной палитры улучшить эмоциональное состояние ребенка, расслабить его перед болезненной процедурой и отвлечь от стрессовых мыслей.

Всего в борьбе с больничным настроением вызвались поучаствовать 58 студентов - будущие архитекторы. Дата сдачи объекта приближается, поэтому работают каждый день. И это несмотря на то, что сейчас у них сессия. Преподаватели, видя старательность студентов, решили учесть это при оценивании практики. Хотя для самих подростков была и другая мотивация.

И пока одни раскрашивают стены внутри, другие красят здание снаружи. В октябре 2016 этот объект был официально объявлен главной молодежной стройкой региона. Студотряды БРСМ работали круглый год, несмотря на расписание рабочего семестра. И даже в последние дни строительства молодежный десант позиций не оставляет. Кстати, Гомельская область была единственной в республике, где не было многопрофильной детской больницы для оказания специализированной помощи. Новый комплекс занял два с половиной гектара. На них три реконструированных здания и два новых корпуса. Открытие пройдет в этом месяце.