Вопрос трудоустройства в стране остается одним из актуальных

27 Января 2018 15:20

В поисках заработка люди нередко отправляются в соседние Россию, Прибалтику, Польшу. Но быть востребованным на родной земле, поближе к дому для большинства белорусов удобнее. Главное, чтобы было где работать и за это получать стабильный заработок. Как проблема трудоустройства решается в Брестском регионе, выясняла Виктория Потоня.

На этом предприятии недалеко от Пружан производят товары для детского творчества: пальчиковые краски и эластичный песок. Кстати, технологию производства необычного песка здесь разработали самостоятельно всего за 4 месяца. Материал развивает моторику у детей. Аналогичного производства в Беларуси пока нет. Продукция экспортируется в Россию, Украину, налаживаются поставки в страны Европейского союза.

Всех секретов производства цветного песка нам не раскрывают. Но говорят, что планируют увеличить объемы, а значит рабочих мест станет больше. По словам директора предприятия, который, кстати, переехал из Минска в небольшой райцентр, на периферии есть свои преимущества.

Юрий Осипович, директор предприятия по производству пластического песка: "География производства не имеет значения - находится это за Минской кольцевой или в Пружанах. Мы искали помещение для производства, нашли в малых городах. Есть же и указ президента по развитию периферии. Занимаемся разработкой новых продуктов. Соответственно, у нас будет увеличение штата. Мы завозим оборудование и к концу 2018 года мы планируем штат предприятия порядка 22-25 человек".

В том, чтобы создавались рабочие места, заинтересованы и работники, и инвесторы. Елена Крылова долго не могла найти работу по специальности. Сейчас осваивает профессию упаковщицы в филиале польской фирмы по пошиву белья. Пока, говорит, работа нравится и надеется, что и стабильная зарплата также будет.

А на этом предприятии в Кобрине шьют джинсовую одежду. Здесь появилась первая джинсовая компания в Беларуси.

Трудоустроиться смогли почти 40 человек. При разработке собственных коллекций используют в том числе и белорусский лен. Кроме классических джинсов, шьют платья, куртки, рубахи. За месяц получают около 5 тысяч изделий. Продукция рассчитана на отечественного покупателя.

Наиболее активно создаются рабочие места на периферии. В первую очередь в таких сферах, как сельское хозяйство, транспортные перевозки и организация новых производств. Так, в прошлом году в Брестской области появилось более 700 новых предприятий.

Таким образом, за два последних года в регионе трудоустроились свыше 4 тысяч человек в сфере малого и среднего бизнеса. Чтобы открыть собственное предприятие и создать рабочие места, сейчас предусмотрен ряд льгот по налогообложению. А пустующие здания получают вторую жизнь.

Александр Малыхо, начальник отдела комитета экономики Брестского облисполкома: "Существуют объекты под создание рабочих мест или продаются за одну базовую величину под создание новых микромалых организаций. За 2016-й и 9 месяцев 2017 года передано за одну базовую величину 102 объекта, безвозмездно 25 объектов и под создание рабочих мест 16 объектов".

Брестская область по количеству созданных рабочих мест сейчас находится на третьей позиции после Минска и центрального региона. В этом году вопрос трудоустройства и востребованности людей на родной земле также останется в приоритете.