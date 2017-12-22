23 Декабря 2017 15:19

Интеллектуальные станки на Оршанском льнокомбинате, которые позволяют выпускать шедевры, фестиваль белорусского слова в университете имени Петра Машерова и премьера на сцене Коласовского для самого требовательного зрителя. Самые интересные события северного региона в следующем дайджесте.

Рассказывает Марина Романовская. В тренде. Новые возможности открылись перед Оршанским льнокомбинатом после масштабной модернизации. Здесь появилось самое современное оборудование. Благодаря комплексному обновлению, отмечают специалисты, качество продукции значительно улучшилось. И это далеко не единственный плюс. Интеллектуальные станки позволяют быстро менять дизайн. Свои ноу-хау для комбината готовы предложить и студенты Витебского государственного технологического университета. В разработке ряд творческих проектов.

Увидеть работу следователей изнутри. Учащихся профильного класса витебской гимназии и воспитанников кадетского училища пригласили на экскурсию в управление Следственного комитета по Витебской области. Школьники увидели мобильную криминалистическую лабораторию, смогли задать вопросы опытным сотрудникам, а также побывали в музее истории Следственного комитета.

Фестиваль белорусского слова объединил студентов и преподавателей Витебского государственного университета имени Петра Машерова. Участники встретились на поэтических площадках, посетили литературную гостиную, пели под гитару на вечеринке бардовской песни. Во время фестиваля также работала выставка, где свои научные и учебно-методические материалы представили преподаватели кафедры белорусского языковедения.

Новая встреча со сказкой. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа состоялась премьера для маленьких зрителей. В подарок к новогодним и рождественским праздникам коласовцы подготовили "Приключения Чиполлино". Спектакль насыщен яркими танцевальными и музыкальными номерами. "Чиполлино" - сказка о победе добра над злом, верности и настоящей дружбе.