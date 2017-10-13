Сегодня стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов

14 Октября 2017 15:24

В первый день в Москве - международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в Сочи, туда отправилась и большая белорусская делегация - молодежь Минска, а также регионов. Наш корреспондент Марина Романовская знает, чем белорусы будут удивлять на фестивале.

Диана Данилова работает учительницей. Рассказывает: новость о том, что она вошла в делегацию, стала приятной неожиданностью. Представлять Беларусь на масштабном форуме - большая ответственность. Отбор был очень серьезный. В школе Диана Данилова возглавляет ученическое научное общество. Направления - самые разные. Физика, информатика, астрономия. И здесь выбор за учениками.

Из северного региона Беларуси на фестиваль в Сочи отправились восемнадцать представителей. В списке делегатов - самые одаренные, активные и инициативные. Андрей Струнченко - делегат от Федерации профсоюзов Беларуси. О форуме, рассказывает парень, много читал в Интернете. И давно мечтал стать его участником.

Узнать белорусских делегатов на фестивале можно будет по специальной форме. Участникам вручили два комплекта одежды - парадный и спортивный. Ольга Геращенко шутит: ее костюм как будто шил личный дизайнер. Форма подходит идеально. Общий стиль разрабатывали лучшие белорусские специалисты.

Кстати, белорусская делегация на форуме - одна из самых многочисленных. Впереди яркие позитивные эмоции. Хорошее настроение на фестивале охватит двадцать тысяч участников со всего мира. И именно столько человек с новой стороны откроют для себя Беларусь.