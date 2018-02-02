3 Февраля 2018 15:33

Он 20 лет служил в органах, но всегда увлекался живописью. Василий Калинин из Добруша пишет иконы. Профессионального образования нет, иконы создает по воле души и дарит их людям. Его иконы можно встретить в России, Украине, Польше, Германии. А еще на персональной выставке, которая открылась в Добруше. Ольга Холодович оценила работы мастера.

С молитвой, чувством спокойствия и гармонии - именно так Василий Калинин начинает писать каждую свою икону. Бывший сотрудник правоохранительных органов - он 20 лет отдал службе - всегда увлекался живописью. А после выхода в отставку все свободное время стал отдавать любимому делу.

Еще одна особенность мастера - свои иконы он никогда не продает, только дарит. Одну во время открытия первой персональной выставки передал местному краеведческому музею, еще несколько - добрушским храмам.

Написание иконы занимает у Василия Калинина от 5 до 10 дней. Самое сложное - лик святого, только на этот процесс иконописцу может понадобиться до 12 часов.

В планах Василия Калинина написать икону одного из самых известных белорусских святых - Иоанна Кормянского. Он служил Богу в этих местах, а после смерти был канонизирован.

Первую персональную выставку православной живописи Василий Калинин назвал "Свет моей души". Мастер уверен: икона - это всегда святыня. И не важно, в какой живописной манере она выполнена. Художник каждый раз стремится уделить внимание не только внешней красоте иконы, но и ее духовному содержанию.