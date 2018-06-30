В Витебске стартовал Международный Шагаловский пленэр

Четвертый форум объединил на родине великого художника живописцев из семи стран. Кроме Витебска участники побывают в Полоцке и Лиозно, посетят музей-усадьбу Репина. В программе мастер-классы, вечер поэзии и авторской песни. Завершится форум итоговой выставкой - она пройдет в арт-центре Марка Шагала 7 июля - в день рождения мастера. Две работы участники подарят Витебску.

Шагаловские пленэры проходили в Витебске еще в 90-е годы. В 2016 традицию возродили. По итогам форума будет создан каталог с презентацией художников и их работ.