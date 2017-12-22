Краіна
23 Декабря 2017 15:21
В Национальном аэропорте Минск встретили четырехмиллионного пассажира
Счастливчиком оказался минчанин - он летел из Санкт-Петербурга. Четырехмиллионному пассажиру вручили сертификат на годовое обслуживание в вип-зале аэропорта, а также сертификат на билет в бизнес-класс на любом регулярном маршруте. Как подсчитали специалисты, в следующем году пассажиропоток в Национальном аэропорте вырастет еще на 10-15 %. Впрочем, уже сегодня авиагавань можно назвать международным хабом. Около 30 % пассажиров летят через нашу страну транзитом.
Напомним, трехмиллионного пассажира в аэропорте чествовали в ноябре прошлого года. Причем тот счастливый рейс также был из Петербурга.
Другие новости
23.12.2017 15:39 / Краіна Обратная связь "Новостей региона"
23.12.2017 15:37 / Краіна Интерактивную экскурсию разработали сотрудники музейного комплекса в Гомеле
23.12.2017 15:35 / Краіна Елок хватит всем
23.12.2017 15:33 / Краіна Мастера стеклозавода в Березовке обновили линейку сувенирной продукции
23.12.2017 15:31 / Краіна Благотворительная акция "Наши дети" шагает по стране
23.12.2017 15:29 / Краіна Синтез профессионального вокала, музыки и хореографии на одной площадке
23.12.2017 15:27 / Краіна Молодой белорусский силач бьет мировые рекорды по пауэрлифтингу
23.12.2017 15:25 / Краіна Свыше трех миллионов потенциальных туристов для Беларуси
23.12.2017 15:23 / Краіна В безвизовом Гродно на неделе встретили 50-тысячных туристов
23.12.2017 15:19 / Краіна Самые интересные события северного региона
23.12.2017 15:15 / Краіна Свет на улицах и тепло в домах - все это работа белорусских энергетиков
16.12.2017 15:48 / Краіна Минскую и Витебскую области связал новый мост
16.12.2017 15:45 / Краіна Исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек"
16.12.2017 15:41 / Краіна В Брестской крепости до 2020 года появятся три новых музейных объекта
16.12.2017 15:38 / Краіна Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны
16.12.2017 15:37 / Краіна Обратная связь "Новостей региона"
16.12.2017 15:32 / Краіна Ханука в Гродно открывает зимние праздники
16.12.2017 15:31 / Краіна Интересные события Гомельского региона