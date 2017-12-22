В Национальном аэропорте Минск встретили четырехмиллионного пассажира

23 Декабря 2017 15:21

Счастливчиком оказался минчанин - он летел из Санкт-Петербурга. Четырехмиллионному пассажиру вручили сертификат на годовое обслуживание в вип-зале аэропорта, а также сертификат на билет в бизнес-класс на любом регулярном маршруте. Как подсчитали специалисты, в следующем году пассажиропоток в Национальном аэропорте вырастет еще на 10-15 %. Впрочем, уже сегодня авиагавань можно назвать международным хабом. Около 30 % пассажиров летят через нашу страну транзитом.

Напомним, трехмиллионного пассажира в аэропорте чествовали в ноябре прошлого года. Причем тот счастливый рейс также был из Петербурга.