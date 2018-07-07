Ползком в большой спорт! В Мозыре провели забег в ползунках. На дорожках - полсотни малышей возрастом от нескольких месяцев до 3 лет. Некоторые сделали первые шаги в создании семейной спортивной династии. Маленькую Дашу на детские соревнования привела мать - волейболистка Екатерина Коноплич. Дочке нет и года, но девочка не только посещает матчи с маминым участием, но и сама ставит первые спортивные рекорды. Преодолевать дистанцию помогали любимые игрушки, гаджеты и сладости. Нельзя было ползти за руку с взрослыми. Иногда победу обеспечивали десятые доли секунды.

Забег в ползунках - самый позитивный проект местной профсоюзной организации. Призы, дипломы и овации зрителей получили все участники потешного соревнования.