В Могилевской области успешно возрождают традиции кукольников

6 Января 2018 15:32

Сделанные руками игрушки, считается, имеют волшебные качества. Например, защищают дом от нечистой силы. Поэтому нередко в доме можно было увидеть и куклу-оберег. Это возможно и теперь благодаря мастерам-самородкам. Но сегодня они создают художественные произведения с современным колоритом.

Рассказывает Андрей Ястребов.

Алену Мидянчик - методиста центра творчества "Эверест" - мы застали за не совсем обычным делом. Между образовательными занятиями с дошкольниками она своими руками создает… кукол. Однажды случайно попробовала сама.

Такая поддержка со стороны друзей вылилась в настоящее увлечение. Веселые повара, герои сказок, крестьянские модницы - мастера уже было не остановить. Насобиралось под сотню произведений. А опытные коллеги и не удивляются: любимое дело всегда увлекает.

Друг на друга не похожие. И что ни образ - своя сказочная история. Откуда что берется, Елена Мидянчик даже и не объяснит. Присмотритесь сами - они же почти живые. Автор шутит, что и друзья на это жалуются.

Ее произведения приобретают коллекционеры даже из Германии и Австралии. На родине же - в Могилеве - такие волшебные качества кукол Елены Мидянчик придали ей славу одного из самых сказочных мастеров. В том числе и на этой рождественской выставке.

"Искренняя мастерская" - так назвали выставку авторы. Настоящее раздолье для любителей чудесных рождественских подарков, которые дошли до нас будто из древности. Здесь и куклы из кожи и из металла - например, вот такая большая металлическая жирафа. И ловцы снов из соломы (к сожалению, такую красоту надо сжигать через год). Однако не это главное, говорят сами авторы.

Он всегда объединяет, делает людей ближе друг к другу. Остается только пожелать счастливого Рождества и приятных подарков.