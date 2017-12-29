В Могилевской филармонии театральная постановка "Планета новогодних елок"

30 Декабря 2017 15:22

Артисты Могилевской областной филармонии накануне Нового года превращаются в сказочных героев. К такому чуду имеет отношение могилевская писательница Алена Белоножка. Тандем с артистами вылился в театральную постановку под названием "Планета новогодних елок". По сюжету, в дом, где живут герои сказки, попадает чародейный осколок с другой планеты. И кровать превращается в космолет, герои борются с космическими разбойниками и собирают волшебный кристалл.

Мюзикл стал новогодним хитом. Хотя новогодняя постановка для молодой писательницы - первая режиссерская работа.