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В Могилевской филармонии театральная постановка "Планета новогодних елок"
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30 Декабря 2017 15:22

В Могилевской филармонии театральная постановка "Планета новогодних елок"

Артисты Могилевской областной филармонии накануне Нового года превращаются в сказочных героев. К такому чуду имеет отношение могилевская писательница Алена Белоножка. Тандем с артистами вылился в театральную постановку под названием "Планета новогодних елок". По сюжету, в дом, где живут герои сказки, попадает чародейный осколок с другой планеты. И кровать превращается в космолет, герои борются с космическими разбойниками и собирают волшебный кристалл.

Мюзикл стал новогодним хитом. Хотя новогодняя постановка для молодой писательницы - первая режиссерская работа. 

  

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