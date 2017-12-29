Краіна
30 Декабря 2017 15:22
В Могилевской филармонии театральная постановка "Планета новогодних елок"
Артисты Могилевской областной филармонии накануне Нового года превращаются в сказочных героев. К такому чуду имеет отношение могилевская писательница Алена Белоножка. Тандем с артистами вылился в театральную постановку под названием "Планета новогодних елок". По сюжету, в дом, где живут герои сказки, попадает чародейный осколок с другой планеты. И кровать превращается в космолет, герои борются с космическими разбойниками и собирают волшебный кристалл.
Мюзикл стал новогодним хитом. Хотя новогодняя постановка для молодой писательницы - первая режиссерская работа.
Другие новости
30.12.2017 15:32 / Краіна Эксклюзивный разговор с Дедом Морозом в Беловежской пуще
30.12.2017 15:30 / Краіна 2018-й по восточному календарю - год Желтой Собаки
30.12.2017 15:28 / Краіна Новогодний чемпионат любителей закаливания в Витебске
30.12.2017 15:26 / Краіна Гомель удивляет необычной праздничной иллюминацией
30.12.2017 15:24 / Краіна Жители Полоцка доказали, что снежинки ручной работы сегодня в моде
30.12.2017 15:20 / Краіна Предновогодняя атмосфера в столице
30.12.2017 15:18 / Краіна Яркое предновогоднее шоу организовали воспитанники столичного детского дома № 7
30.12.2017 15:16 / Краіна Благотворительная акция "Наши дети" в эти предновогодние дни охватила всю страну
23.12.2017 15:39 / Краіна Обратная связь "Новостей региона"
23.12.2017 15:37 / Краіна Интерактивную экскурсию разработали сотрудники музейного комплекса в Гомеле
23.12.2017 15:35 / Краіна Елок хватит всем
23.12.2017 15:33 / Краіна Мастера стеклозавода в Березовке обновили линейку сувенирной продукции
23.12.2017 15:31 / Краіна Благотворительная акция "Наши дети" шагает по стране
23.12.2017 15:29 / Краіна Синтез профессионального вокала, музыки и хореографии на одной площадке
23.12.2017 15:27 / Краіна Молодой белорусский силач бьет мировые рекорды по пауэрлифтингу
23.12.2017 15:25 / Краіна Свыше трех миллионов потенциальных туристов для Беларуси
23.12.2017 15:23 / Краіна В безвизовом Гродно на неделе встретили 50-тысячных туристов
23.12.2017 15:21 / Краіна В Национальном аэропорте Минск встретили четырехмиллионного пассажира