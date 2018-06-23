Еще больше пешеходных дорожек в центре нашей столицы. В начале июля в Минске откроют две пешеходные улицы - Комсомольскую и Революционную. Там завершается реконструкция - дорожки вымощены гранитом, новые клумбы, скамейки, скоро начнут работу и летние кафе. Теперь движение автомобилей на Революционной и Комсомольской ограничат - там не будет места для парковки. Останется только одна полоса для сквозного транспорта. О пешеходных улицах в центре столицы расскажет Наталья Кезик.

Вот так еще год назад выглядели улицы в центре столицы. На Комсомольской и Революционной автомобили припаркованы в несколько рядов. Скоро, по задумке архитекторов, концепция этих двух улиц в центре города изменится. Буквально через неделю они обретут статус пешеходных.

Пешеходные дорожки здесь вымостили гранитом, вдоль них установили красивые фонари, разбили новые клумбы, высадили молодые клены. В скором времени появятся здесь и места для отдыха - летние кафе и террасы. Отсчет времени на улицах нового формата будут вести вот эти огромные часы. Арт-объект шесть метров высотой и две с половиной тонны весом установят на пересечении Комсомольской и Революционной. Скульптуру делали полгода. Каждая деталь - кропотливая работа мастеров.

А вот места для парковки автомобилей здесь больше не будет. Для машин оставили одну полосу для сквозного проезда. Но сделать эту зону полностью свободной от автомобилей пока не позволяет инфраструктура центральной части города.

Кроме Комсомольской и Революционной, ограничено движение транспорта еще на площади Свободы и на четырех пешеходных улицах столицы. Они между собой создают небольшой квартал, свободный от насыщенного трафика авто.

Постепенно реконструкция затронет площадку возле ратуши, а на пересечении улиц Немиги и Комсомольской появится скульптура мифологического основателя столицы - Менеска.

Возможность совершать пешие прогулки и шопинг с национальным колоритом вскоре появится и на набережной Свислочи. Сейчас столичные архитекторы проектируют "Минский вернисаж". Своеобразная ярмарка-выставка художников, мастеров народных промыслов и ремесленников в ближайшее время переедет в самое сердце белорусской столицы.

Наиболее привлекательной для пешеходов считается зона Верхнего города. Там с наступлением лета каждые выходные проходит "Пешеходка". Горожане и гости столицы с удовольствием прогуливаются вдоль музыкального переулка или останавливаются на минутку на арт-террасе под аккомпанемент уличных артистов.

Пешеходные улицы называют еще и настоящим туристическим центром. Прогулки по мощеным тротуарам, национальные блюда и чашка чая в кафе, сувениры и музыкальные напевы столичных улиц обязательно надолго останутся в воспоминаниях каждого гостя.