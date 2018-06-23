В Гомельской области выбрали лучшего водителя подразделений МЧС

За звание боролись 65 человек. Участники решали тест по правилам дорожного движения и проходили на автомобилях специальные элементы. Учитывая габариты автоцистерны, простому автолюбителю справиться с заданиями нереально. Здесь за рулем - настоящие профи. Каждая секунда на счету. Пройти трассу надо не только быстро, но и с минимальным количеством штрафных баллов. Это своего рода тренировка. От мастерства водителя зависит, как быстро пожарный расчет доберется до места происшествия.

Лучшими водителями подразделений МЧС Гомельской области стали Александр Пигуль и Андрей Юхневский. Они отправятся подтверждать свои звания на республиканский этап.