В Гомеле живет единственный в Беларуси сом-блогер

14 Октября 2017 15:36

Малька из браконьерской сети освободил рыболов-любитель. Решил растить дома, в аквариуме. Прозвище дали Сема. Когда Сема подрос, хозяин познакомил с необычным домашним питомцем интернет-сообщество. Завел сому аккаунт в социальных сетях и даже собственный раздел на видеоканале. Вместе с другими любителями природы за новостями из жизни Семы следит и Ольга Масловская.

Звезда Интернета и главный ньюсмейкер. Сом Сема завоевывает сердца подписчиков, а лайки под фотоснимками в социальных сетях подсчитывает хозяин. Дмитрий Уклейка вспоминает, как два года назад дома появился необычный питомец. Тогда Сема не превышал 20 сантиметров в длину. Сегодня это почти метровый экземпляр весом в 5 килограммов, который один занимает 600-литровый аквариум.

Сначала Сема завоевал сердца всех жильцов квартиры. Дочь Аня любит наблюдать за большой рыбой. Сема, когда голодный, подплывает к дырке, через которую его кормят хозяева, и ждет. Он словно кот, сравнивает девочка. А еще домашний сом, утверждает школьница, умеет предсказывать результаты контрольных.

Идея завести страницы в социальных сетях одаренному питомцу - не просто развлечение, а полезное дело, уверен хозяин. Любитель рыбалки хорошо знает, что значит "не клюет". Как будет вести себя рыба, теперь можно узнать от Семы.

Благодарные рыбаки всегда приносят Семе угощение - несколько маленьких карасиков. Но во время съемок аппетита у сома не было - на карасей никакого внимания. Чтобы продемонстрировать, какой он ловкий хищник, хозяину пришлось даже спровоцировать Сему.

Ближе к вечеру стало понятно, почему Сема объявил голодовку. Изменилась погода, пошел дождь. Знакомые рыбаки позвонили Дмитрию и рассказали, что в этот день домой вернулись с пустыми ведрами.