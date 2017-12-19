В Брестской крепости до 2020 года появятся три новых музейных объекта

16 Декабря 2017 15:41

На территории Брестской крепости до 2020 года появятся три новых музейных объекта. На реставрационные работы проектом Союзного государства предусмотрено более 5 млн. долларов. В планах - создать экспозицию в юго-восточной казарме - выставочные залы будут посвящены истории крепости от строительства до наших дней. Также планируется капитальный ремонт и размещение экспозиций в Восточным и Пятом фортах. Всего в проекте 16 пунктов, которые включают современные технологии консервации.

Проект Союзного государства позволит открыть новые туристические маршруты по Брестской крепости. Кстати, уже 22 декабря на месте порохового склепа откроется восстановленный Красноармейский клуб, который был здесь до войны.