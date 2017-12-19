Краіна
16 Декабря 2017 15:41
В Брестской крепости до 2020 года появятся три новых музейных объекта
На территории Брестской крепости до 2020 года появятся три новых музейных объекта. На реставрационные работы проектом Союзного государства предусмотрено более 5 млн. долларов. В планах - создать экспозицию в юго-восточной казарме - выставочные залы будут посвящены истории крепости от строительства до наших дней. Также планируется капитальный ремонт и размещение экспозиций в Восточным и Пятом фортах. Всего в проекте 16 пунктов, которые включают современные технологии консервации.
Проект Союзного государства позволит открыть новые туристические маршруты по Брестской крепости. Кстати, уже 22 декабря на месте порохового склепа откроется восстановленный Красноармейский клуб, который был здесь до войны.
Другие новости
16.12.2017 15:48 / Краіна Минскую и Витебскую области связал новый мост
16.12.2017 15:45 / Краіна Исторический музей Беларуси приглашает в мир "Краковских рождественских батлеек"
16.12.2017 15:38 / Краіна Новогодними огнями на неделе зажглись все елки страны
16.12.2017 15:37 / Краіна Обратная связь "Новостей региона"
16.12.2017 15:32 / Краіна Ханука в Гродно открывает зимние праздники
16.12.2017 15:31 / Краіна Интересные события Гомельского региона
16.12.2017 15:26 / Краіна Дайджест событий из восточного региона Беларуси
16.12.2017 15:23 / Краіна На неделе стартовала благотворительная акция "Наши дети"
16.12.2017 15:21 / Краіна Победители конкурса "Познай Беларусь"
16.12.2017 15:18 / Краіна Коммунальные проблемы минчане решили благодаря веб-порталу 115.бел
16.12.2017 15:16 / Краіна Совместный проект IT-специалистов и медиков проходит тестирование
09.12.2017 15:37 / Краіна Могилевский областной краеведческий музей имени Романова всегда придерживался традиций
09.12.2017 15:35 / Краіна На сцене Белгосфилармонии прозвучал концерт "Бел-ла-Италия"
09.12.2017 15:33 / Краіна Музыка надежды - в Гомеле
09.12.2017 15:31 / Краіна 45-летний юбилей отметил Гомельский государственный цирк
09.12.2017 15:29 / Краіна Самый популярный видеоблогер Витебской области живет в Орше
09.12.2017 15:27 / Краіна Сладкий бум к Новому году
09.12.2017 15:25 / Краіна Спасатели центрального региона проводят акцию "Безопасный Новый год"